家族だってチーム


夫も息子も「やってもらって当たり前」。どうして私だけ頑張らなきゃいけないの【“生きづまる”私たち〜みさとのいら立ち】

家事、育児、仕事、親の介護。気づけばすべてを背負い、自分の時間も心の余裕も失いがちな現代の女性たち。「働きたい。でも働けない」「社会に必要とされていない気がする」「どうせ私にはムリ」

そんなモヤモヤを抱えて「生きづまって」いる彼女たちの前に、ある日フッと現れるマダムスズコ。マダムの何気ないひと言が気持ちに変化をもたらして…。

求人サイトしゅふＪＯＢとレタスクラブがコラボでお送りする、それぞれの主人公に共感しつつも、自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【今回のエピソードは？】

子育ても家事も完璧にこなす、専業主婦のみさと。 明るく元気でママ友にも慕われる、理想のママだけど…実はため息だらけの毎日。「どうして私ばっかり？もう限界」──その瞬間、みさとが思い出したかつての記憶とは？

チーム…ねぇ…


高校の頃、バスケ部だった


パスを出来ずにいる


無駄じゃないよ！


思い出した


自分の気持ちを伝えている？


くやしいけど当たってる


【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』