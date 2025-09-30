私、もしかしてひとりで何もかも抱え込んでいた？家族と腹を割って話したい【“生きづまる”私たち〜みさとのいら立ち】（3）
夫も息子も「やってもらって当たり前」。どうして私だけ頑張らなきゃいけないの【“生きづまる”私たち〜みさとのいら立ち】
家事、育児、仕事、親の介護。気づけばすべてを背負い、自分の時間も心の余裕も失いがちな現代の女性たち。「働きたい。でも働けない」「社会に必要とされていない気がする」「どうせ私にはムリ」
そんなモヤモヤを抱えて「生きづまって」いる彼女たちの前に、ある日フッと現れるマダムスズコ。マダムの何気ないひと言が気持ちに変化をもたらして…。
求人サイトしゅふＪＯＢとレタスクラブがコラボでお送りする、それぞれの主人公に共感しつつも、自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
子育ても家事も完璧にこなす、専業主婦のみさと。 明るく元気でママ友にも慕われる、理想のママだけど…実はため息だらけの毎日。「どうして私ばっかり？もう限界」──その瞬間、みさとが思い出したかつての記憶とは？
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』