ＥＲＩホールディングス<6083.T>は３０日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比３１．１％増の５３億８３００万円、営業利益が同６．５倍の８億６８００万円になった。建築確認制度に関する法改正に伴い、省エネ審査や構造審査業務が増えたことなどが業績を押し上げた。



同社はあわせて取得総数１２万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．５８％）、取得価額３億９６００万円を上限とする自社株買いを開示した。１０月１日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で取得する。資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行する。



出所：MINKABU PRESS