安心と信頼の今治製。贈り物にも選ばれる保冷剤ポケットが付いた【ミズノ】のクールタオルがAmazonに登場中‼
職人の技が息づく、今治タオル。保冷剤ポケット付が付いた【ミズノ】のクールタオルがAmazonに登場!
ミズノのクールタオルは、糸の厳選から織りの技術、染料の調合に至るまで、すべての工程に職人のこだわりが息づく高品質な国産タオルシリーズ。
肌ざわりの良さと吸水性の高さを兼ね備え、スポーツタオル、バスタオル、フェイスタオル、タオルマフラーなど、用途に応じた豊富なサイズ展開が魅力。染料プリントにも工夫が施されており、タオル本来の風合いや撥水性を損なうことなく、美しいデザインを実現している。
箱入りパッケージ仕様も用意されており、贈り物としても最適。オリンピック応援グッズとしての展開もあり、機能性とデザイン性を兼ね備えた一枚として、幅広いシーンで活躍する。
日常使いから特別なギフトまで、今治ブランドならではの安心感と上質さが、手に取るたびに感じられる。
