Xiaomiの最新スマホ「15T Pro」が実質10万円切り！ プロ級撮影できるから狩ろう
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
現在、ライカ共同開発のトリプルカメラと最先端のAI機能を搭載した新作スマートフォン「Xiaomi 15T Pro」や、12.1インチの大画面が特長的なタブレット「REDMI Pad 2 Pro」など、Xiaomi（シャオミ）のアイテムがお得に登場しています。
新作スマホ「Xiaomi 15T Pro」がポイント9倍の超特価。ライカ共同開発のカメラやAIなど機能充実
2025年9月26日に発売開始したXiaomi（シャオミ）の「Xiaomi 15T Pro」がポイント9倍で登場。ライカ共同開発のトリプルカメラと高性能なチップMediaTek製Dimensity 9400+を搭載。ハイエンドながら実質10万円以下になる今がお得です。
高級感のあるデザインながらIP68の防水・防じん性能など卓越した耐久性を実現。滑らかな曲線は持ちやすく、手にしっかりフィットします。
カメラ性能は優秀で近景から遠景までプロ並みの撮影を叶えます。Xiaomi HyperAIを搭載し、画像や文章も自動で生成。通訳もしてくれますよ。FeliCaに対応しており、交通系ICカードや電子マネーでの支払いにも使えて便利です。
大画面で迫力あるゲーム＆映画を体験せよ！ Xiaomiの「REDMI Pad 2 Pro」がクーポン利用で10％オフ
12.1インチの2.5Kクリスタルクリアディスプレイを搭載した、Xiaomiの「REDMI Pad 2 Pro」がクーポン利用で10％オフ。臨場感あふれる映像体験が楽しめるタブレットがお得です。
リフレッシュレートは最大120Hzに対応。滑らかな映像表現を可能にし、動きの速いゲームや映画を鮮明に表示してくれますよ。本体上下に合計4基のスピーカーを搭載しているから立体的な音を奏でます。
12000mAhの大容量バッテリーも魅力的。動画視聴が連続で最大14.24時間もできるのは嬉しいですね。最大27Wの有線リバース充電に対応。本体を充電器代わりにして他のスマホやワイヤレスイヤホンを充電できる機能性に優れたアイテムです。
コンパクトなのに大容量。UGRERNの「10000mAh 2way 急速充電モバイルバッテリー」がポイント9倍に
コンパクトながら2台同時に充電できるUGRERN（ユーグリーン）の「10000mAh 2way 急速充電モバイルバッテリー」が、ポイント9倍でお買い得です。
USB-A×1ポート、USB-C×1ポートを搭載。2ポートを使って、2台の機器を同時に充電することも可能。本体正面にあるLED表示でバッテリー残量を確認できて便利です。
10000mAhと大容量なので「iPhone 15」は2回、「Samsung Galaxy S24」は1.8回もフル充電できますよ。2025年9月に登場した新作アイテムをお見逃しなく！
UGREENのイヤーカフ型イヤホンが半額以下に！ 長時間着用しても蒸れにくいから“ながら聴き”に最適です
わずか5.3gの軽量設計で着け心地抜群。長時間着用しても蒸れにくく快適に使える、UGREENの「イヤーカフ型イヤホン（45785）」がクーポン利用で50％オフ。今ならポイント10倍でさらにお得です。
人間工学に基づいたイヤーフィットデザインを採用し、耳の形状に応じてクランプ力を自動的に調整。通勤・通学やランニングといったスポーツシーンでの“ながら聴き”に最適です。
Bluetooth 5.4に対応しており、接続は安定かつスムーズ！ イヤホン単体で7.5時間、ケースと合わせて30時間も再生可能なロングバッテリーを搭載。急速充電にも対応。15分間の充電で2時間も使える優れモノですよ。
スマホやPCに直挿しOK！ UGREENの「USB+USB-Cアダプター カードリーダー」がクーポン利用で43％オフ
スマホやノートPCなどさまざまな機器のデータ転送が手軽に行える、UGREENの「USB+USB-Cアダプター カードリーダー」がクーポン利用で43％オフ＆ポイント10倍とお買い得です。
USB-AとUSB-C端子があるから、スマホやPCに直接挿すだけでOK。いつでもどこでもデータを書き出し＆読み込めますよ。SDカードとTF カード（microSDカード）のスロットが1つずつあるのもGOOD。
7.3cm× 2.1cm×1.2cmのコンパクトサイズで持ち運びも簡単。大容量のデータ転送ができる5Gbpsに対応。外出先でも高解像度の写真＆動画の転送が高速で完了します。
