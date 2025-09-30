´äºê¹¨Èþ¡Ö¤ª¸ß¤¤Æ±¤¸·ÝÇ½³¦¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Ëå¡¦ÎÉÈþ¤È¤Î¥Ç¥å¥ª³èÆ°¤Ë»×¤¤¸ì¤ë
¡¡²Î¼ê¤Î´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢9·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¡¦¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤Î¾¼ÏÂÒÄ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶áÇ¯¡¢Ëå¡¦ÎÉÈþ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥ª³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë»×¤¤¤Ê¤É¤ò¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¤µ¤ó¡Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¢¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤µ¤ó¡Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¨Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÉÈþ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥ª³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÊÁ°¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÈà½÷¤¬»ä¤Î»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤é¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤â³Ú¤·¤¯ÏÃ¤»¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ÎºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤Æ±¤¸·ÝÇ½³¦¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃæ¾¤µ¤ó¤¬¡¢´äºê»ÐËå¤Î³èÆ°¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¹¨Èþ¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¡ØDear Friends¹¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ØÎø¤Î¥Õ¡¼¥¬¡Ù¡Ê¸¶¶Ê1967Ç¯È¯É½¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¨Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´äºê²È¤Ï»Ð¤ò´Þ¤á¤Æ»°¿Í»ÐËå¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë°ì½ï¤Ë¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¶Ê¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¾¤µ¤ó¤«¤é¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ÐËå¤È¤â¤Ë²Î¼ê¡¦À¼³Ú²È¤Î¾¾ÅÄ¥È¥·¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¬¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¨Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¾¾ÅÄ¡ËÀèÀ¸¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯À¼¤Î½Ð¤·Êý¡¢Àµ¤·¤¤È¯À¼¤Ê¤É´ðÁÃ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê»ÐËå¶¦ÄÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢²¸»Õ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»ä¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ø²¹¤«¤¤¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤éÆó¿Í¤ÇÊ¢¶Ú¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÀèÀ¸¤ÏÊ¢¶Ú¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¡Ø²Î¼ê¤ÏÉáÃÊ¤Î¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤è¡£¤¢¤Þ¤êÄã¤¤À¼¤ä¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â¤¤À¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Èµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹¨Èþ¤µ¤ó¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë»ÐËå¥Ç¥å¥ª¤Ï¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¡¦°ÂÅÄ¾Í»Ò¤µ¤ó»ÐËå¡£Æó¿Í¤¬²Î¤¦¡Ø·î¤Îº»Çù¡Ù¡Ê¸¶¶Ê¤Ï1923Ç¯È¯É½¡Ë¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ³µª¤µ¤ó¤¬°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¹Èª¤ÎÍ³µª¤µ¤ó¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯Èª¤Î°ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¦ÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤Î¥Ç¥å¥ª¤âÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ä¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¹¨Èþ¤µ¤ó¡¦ÎÉÈþ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¨¤ëÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡2019Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDear Friends¼ ÅûÈþµþÊ¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ë¤¬¤¤ÎÞ¡Ù¡Ê¸¶¶Ê¤Ï1975Ç¯È¯É½¡Ë¾Ò²ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬²Î¤¦¤³¤Î¶Ê¤Ï¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¨Èþ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¥½¥¦¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¡£¡Ö¥½¥¦¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¶Ê¡Ê¡Ø¤Ë¤¬¤¤ÎÞ¡Ù¡Ë¤â»ÐËå¤Ç¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅûÈþ¡ÊµþÊ¿¡ËÀèÀ¸¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÆó¿Í¤ÇÃúÇ«¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¹¨Èþ¤µ¤ó¡Ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö»ÐËå¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤´¤¯Æü¾ïÅª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤¦¤Ê¤Å¤¯¹¨Èþ¤µ¤ó¡£Ãæ¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡ÖÆó¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ï¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹¨Èþ¤µ¤ó¤Î¥½¥í³èÆ°¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡Ø±Ê±ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡¢Æ±Ì¾¤Î2ËçÁÈ¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø±Ê±ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡¢¹¨Èþ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾å¿ùÍÎ»Ë¤µ¤ó¤Î¶Ê¡£¤¿¤À¤·¡¢¹¨Èþ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢2ÈÖ¤«¤é¤Ï¼«¤éºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡Ö²Î»ì¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£Ãæ¾¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç50Ç¯´Ö²Î¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤¿¤À¤Î¡É¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡É¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÇ»½Ì¥¸¥å¡¼¥¹¡É¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ÇÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ï¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¡Ø»×½©´ü¡Ù¥é¥¤¥Ö²»¸»¡Ê2024Ç¯¼ýÏ¿¡¢¸¶¶Ê1977Ç¯¡Ë¡£
¡¡Ãæ¾¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÀÎ¤Î¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¹¨Èþ¤µ¤ó¡£¡ÖÀÎ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²Î¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÐíâ×¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È²û¤«¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸¶¶Ê¤ËÃé¼Â¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø»×½©´ü¡Ù¤ä¡ØÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¼«Á³¤È²Î¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²Î¾§¤â»þÂå¤äÇ¯Îð¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÇÏª¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤¿²Î¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤ß¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¹¨Èþ¤µ¤ó¤Î50¼þÇ¯¡¢ÎÉÈþ¤µ¤ó¤Î45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¶¦±é¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï9·î28Æü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢Ê¼¸Ë¸ø±é¤Ï11·î22Æü¤ËÀ¾µÜ»Ô¤ÎÊ¼¸Ë¸©⽴·Ý½Ñ⽂²½¥»¥ó¥¿¡¼KOBELCO⼤¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£