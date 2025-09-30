坪倉由幸、自宅のガーデニングで植物育成棚をDIY！絶賛の反響続々！「いい感じの配置」「おしゃれなショールームの様です」
お笑いトリオ、我が家の坪倉由幸が自身のInstagranを更新。自宅で植物育成棚をDIYしたことをシェアした。投稿で坪倉は「いろいろ教えてもらって、いろいろ調べて、いろいろ考えて、なんとか理想に近い格安室内用植物育成棚完成。」と、DIYのこだわりを写真を添えて投稿した。
この投稿にフォロワーからは、「舞台を観ているみたいですね」「おしゃれなショールームの様です」「いい感じの配置〜なんだか癒されます」「ムーディなライトですね」というように坪倉のおしゃれなインテリアに対して、好評のコメントが寄せられている。
坪倉は、以前からガーデニングの様子をInstagramで公開しており、桜のシーズンでは部屋に桜を飾って楽しむ様子もシェアしていた。
