LG初、Thunderbolt 5搭載で6K解像度の31.5インチモニター「32U990A-S」
LGエレクトロニクス・ジャパンは9月30日、超高解像度モニターシリーズ「UltraFine evo」における新製品として、Thunderbolt 5を搭載する31.5インチ6K解像度モニター「32U990A-S」を発表した。10月16日から予約販売を開始し、11月下旬に発売予定。直販ストアでの価格は319,000円。
31.5インチの大画面で6K（6,144×3,456ドット）の高解像度に対応するディスプレイ製品。4K比でも2.5倍、フルHD比では10倍以上のドット数を実現。パネルはNano IPSで、DCI-P3を98%、Adobe RGBを99.5%カバーする高い画面表示性能を備えている。Thunderbolt 5接続をサポートして最大120Gbpsのデータ転送を利用でき、そのほかKVMスイッチを内蔵して映像入力元に応じてUSBデバイスの接続先を変更できる。
