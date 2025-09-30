全国学力テスト都道府県別結果発表…国語・算数数学・理科の3教科で実施され秋田・東京・石川が高正答率　【全都道府県データ】

文部科学省は30日、今年度の全国学力テストの都道府県別の結果を公表した。

今年度の全国学力テストは「国語」「算数・数学」に加え、「理科」の3教科で行われた。

都道府県別にみると、最も正答率が高かったのは小学校では、国語が秋田県で71％、算数が東京都で64％、理科が富山県で62％だった。

中学校では、国語で最も正答率が高かったのは東京都、石川県、秋田県で57％、数学は、石川県で54％だった。

一方、沖縄県は全ての科目で正答率が最も低くなっている。

また、初めてオンライン方式で行われた中学校の理科は、500を基準とした得点で表された。

都道府県別の正答率は以下の通り。

●都道府県別の小学校（国語・算数・理科）の正答率
北海道　65　55　56
青森　　67　57　59
岩手　　67　54　56
宮城　　65　55　55
秋田　　71　60　61
山形　　65　55　58
福島　　65　55　56
茨城　　67　57　59
栃木　　66　58　58
群馬　　66　56　58
埼玉　　68　58　58
千葉　　66　58　57
東京　　70　64　60
神奈川　66　59　57
新潟　　66　56　55
富山　　69　61　62
石川　　70　62　61
福井　　69　60　61
山梨　　66　56　57
長野　　66　56　56
岐阜　　65　56　56
静岡　　66　57　55
愛知　　65　58　56
三重　　66　57　56
滋賀　　65　57　56
京都　　69　60　60
大阪　　65　58　55
兵庫　　68　59　57
奈良　　67　58　57
和歌山　68　58　57
鳥取　　65　55　56
島根　　64　55　56
岡山　　67　56　57
広島　　69　59　59
山口　　68　58　58
徳島　　66　59　55
香川　　67　59　57
愛媛　　65　58　57
高知　　68　59　59
福岡　　68　57　57
佐賀　　64　54　55
長崎　　66　56　57
熊本　　66　55　57
大分　　69　60　60
宮崎　　66　55　56
鹿児島　67　57　60
沖縄　　64　51　51

●都道府県別の中学校（国語・数学・理科）の正答率
北海道　54　47　505〜514
青森　　54　46　505〜514
岩手　　54　43　495〜504
宮城　　54　46　495〜504
秋田　　57　49　515〜
山形　　54　45　495〜504
福島　　53　45　495〜504
茨城　　55　50　505〜514
栃木　　54　48　495〜504
群馬　　55　48　515〜
埼玉　　55　50　495〜504
千葉　　54　47　495〜504
東京　　57　53　505〜514
神奈川　55　51　505〜514
新潟　　54　46　495〜504
富山　　56　51　515〜
石川　　57　54　515〜
福井　　56　53　515〜
山梨　　53　45　495〜504
長野　　55　46　505〜514
岐阜　　54　50　515〜
静岡　　56　51　515〜
愛知　　54　51　515〜
三重　　53　47　495〜504
滋賀　　52　46　495〜504
京都　　55　49　495〜504
大阪　　52　47　485〜494
兵庫　　54　49　505〜514
奈良　　53　47　485〜494
和歌山　52　45　〜484
鳥取　　52　44　485〜494
島根　　53　46　485〜494
岡山　　55　48　495〜504
広島　　55　47　495〜504
山口　　55　48　495〜504
徳島　　53　49　485〜494
香川　　53　49　495〜504
愛媛　　54　46　495〜504
高知　　53　44　〜484
福岡　　54　47　495〜504
佐賀　　53　44　485〜494
長崎　　54　46　495〜504
熊本　　53　44　495〜504
大分　　53　45　495〜504
宮崎　　51　42　〜484
鹿児島　53　45　485〜494
沖縄　　49　38　〜484