シャツよりブラウスより“この1枚”！【GU】40・50代の高見え♡「ネイビーカーデ」

季節の変わり目である今の時期。シャツやブラウスよりも温度調整しやすいカーディガンがあれば、デイリーコーデで大活躍するかも。ミドル世代が取り入れるなら、トレンドカラーとして注目のネイビー色がおすすめ。大人っぽく知的なムードを放つネイビーのアイテムは、プチプラながらも上品さをまとえるはず。今回は【GU（ジーユー）】からピックアップしました。

トレンド大本命！ プレッピーなムード漂うアーガイル柄

【GU】「パフニットアーガイルクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

トレンドのプレッピーな雰囲気が漂うアーガイル柄のカーディガン。上品で大人っぽいネイビー色も、高見えをサポートするはず。シンプルなワンツーコーデでもサマになる柄物のカーディガンは、忙しいミドル世代の強い味方になってくれるかも。公式サイトには「チクチクしにくく着心地がよい」とあり、きれい見えしながらリラクシーに着られそうです。

ゴールド色のボタンが上品なアクセントに

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

クラシック回帰の流れに影響を受け、レディライクなアイテムに注目が集まる今シーズン。ツイード調のカーディガンは、1枚で旬顔コーデに導いてくれそう。上品なネイビーに高級感のあるゴールド色のボタンが映えて、高見えが期待できます。ジャケット感覚で着られるきれいめのデザインで、プライベートはもちろんオフィスシーンにもマッチしやすいのが嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M