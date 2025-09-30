今季の試合は欠場

女子ゴルフの小祝さくらが30日、自身のインスタグラムで左手首の手術が成功したことを報告した。TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断されており、今季の残り試合を欠場すると8日に発表していた。

小祝は術後の写真も投稿。病室で笑顔を浮かべ、桃を持った左手にはギプスが装着されている。「先日無事に手術が終わりました！ 術後の痛みはまだありますがリハビリ生活頑張ります」と報告した。

ツアー通算12勝。今季は7月の明治安田レディスで優勝したが、翌週の大東建託・いい部屋ネットレディスを棄権して以降、欠場が続いていた。TFCC損傷とは、手首（特に小指側）にある軟骨と靱帯の複合体である「三角線維軟骨複合体（TFCC）」が損傷した状態。特にクラブを振るなどの回旋運動を行う際に痛みが伴い、ゴルファーはじめ手首を酷使するスポーツ選手にみられる症状となる。

8日に今季欠場を発表した際、手術決断の理由は「今後の競技への影響や選手生命を考慮し、慎重に医師と検討を重ねた結果、早期に試合復帰するため」とされていた。小祝は当時のコメントで「このたびは、多くの皆さまにご心配をおかけしております。大好きなゴルフをこれからも続けていくため、今は無理せず、治療に専念をして、また元気な姿で皆さまの前でプレーできるように努力してまいります。これからも温かく見守って頂けると嬉しいです」と報告していた。



