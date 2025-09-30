注目の“日本一可愛い新入生”候補 龍谷大学・長谷川ひなたさん【フレキャン2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/30】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2025」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、龍谷大学・長谷川ひなた（はせがわ・ひなた）さんのインタビュー。
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
2024年度のグランプリは稲垣瑠奈（法政大学）。これまでのコンテスト出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
大学：龍谷大学
出身地：愛知県
誕生日：4月26日
趣味：映画鑑賞、自撮り
特技：創作書道、小鳥のさえずり
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
幼い頃からいつも頑張り屋さんの私でした。大学受験では最後まで自分のペースが見つけられず、とても心惜しい日々でした。春になっても進路選択に迷いが生じ、自分を見失う毎日でした。ようやく新生活を迎え、大学でフレキャンを知ってこれだと感じました。今まで以上に、ここでの経験を楽しみながら成長していきたい思いになりました。恩師からの言葉『置かれた場所で咲きなさい』。これこそ今の私への言葉だと思い、ぜひここで花を咲かせたい気持ちでコンテストに応募したのがきっかけです。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
大学生活やコンテストをバランスよく楽しむ、多くの皆さんに配信活動を通じて、笑顔や情報を発言できる人物になりたいです。そして多くの経験から学ぶことの新鮮さや新しいスキルを高めることで、まわりの方へ自然に心遣いのできる女性になれるように頑張っています。そして、みなさんと一緒に頑張り合いたいです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
どんなことも自分に与えられたことは最後まで諦めず、夢を実現させるために頑張れることです。また、逆境をチャンスに変えて突き進んでいくタイプの努力家です。私にくださる、みなさんの応援やお褒めの言葉は私のさらなる力となって、とても勇気づけられ頑張れます！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
さまざまな分野の情報を発信できる影響力のあるアナウンサーになりたいです。また、日常の小さな幸せや喜びを日々感じて、多くの人が笑顔になれるような、あたたかい心を届けられるアナウンサーにもなりたいと思っています。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
私を応援してくださるみなさん、ありがとうございます！みなさんからの楽しいコメントやあたたかい応援が今の私の原動力になっています。これからも様々なイベントに挑戦して、新たな自分発見をしていきたいです！最後まで自分らしさを決して忘れず、みなさんに笑顔で良いご報告ができる自分でいられるように頑張ります！これからも引き続き応援をよろしくお願いします！
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？
◆長谷川ひなた（はせがわ・ひなた）さんプロフィール
◆「フレキャン」長谷川ひなたさんにインタビュー
◆“日本一可愛い新入生”「フレキャン」まもなく4次審査
