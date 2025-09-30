注目の“日本一のサークル美女”候補 H大学・高嶋珊奈さん【ミスサー2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/30】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回はH大学・高嶋珊奈（たかしま・さんな）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一のサークル美女”
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
2024年度のグランプリは東条澪さん。主な出身者には青山なぎさ（Liella!メンバー）や、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（女優）、奥野粋子（テレビ山口アナウンサー）、田辺真南葉（福井テレビアナウンサー）、村尾莉采（日本海テレビアナウンサー）、山中ありさ（タレント）、友恵温香（タレント）、井手美希（タレント）、粕谷亜理紗（non-no girls）らがいる。
大学：H大学
出身地：栃木県
誕生日：1月14日
趣味：美味しいものを食べること
特技：お菓子作り
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
これまで挑戦したことのないことに一歩踏み出してみたいと思ったからです。今までの自分の世界にとどまらず、新しい経験を通して自分の可能性を広げたいと思いました。普段の生活では出会えない人や考え方に触れ、新しい世界を見てみたいです。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
外見だけでなく、内面も磨くことも意識しています。常に笑顔を絶やさず、配信ではどうしたらみんなが笑ってくれるかを考えながら、自分に関わってくれる人に元気や笑顔を届けられる自分でありたいです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
笑顔です！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は、自分も周りの人も笑顔でいられる、幸せいっぱいの人生を目指したいです！
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
応援してくださった皆さんに少しでも恩返しできるよう、これからの審査も全力で挑みます！皆さんと一緒に素敵な景色を見に行って、最高の思い出を作りたいです。
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年度の“日本一のサークル美女”
◆「MISS CIRCLE CONTEST」とは？
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
◆高嶋珊奈（たかしま・さんな）さんプロフィール
大学：H大学
出身地：栃木県
誕生日：1月14日
趣味：美味しいものを食べること
特技：お菓子作り
◆「ミスサー2025」高嶋珊奈さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
これまで挑戦したことのないことに一歩踏み出してみたいと思ったからです。今までの自分の世界にとどまらず、新しい経験を通して自分の可能性を広げたいと思いました。普段の生活では出会えない人や考え方に触れ、新しい世界を見てみたいです。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
外見だけでなく、内面も磨くことも意識しています。常に笑顔を絶やさず、配信ではどうしたらみんなが笑ってくれるかを考えながら、自分に関わってくれる人に元気や笑顔を届けられる自分でありたいです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
笑顔です！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は、自分も周りの人も笑顔でいられる、幸せいっぱいの人生を目指したいです！
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
応援してくださった皆さんに少しでも恩返しできるよう、これからの審査も全力で挑みます！皆さんと一緒に素敵な景色を見に行って、最高の思い出を作りたいです。
◆“日本一のサークル美女”「ミスサー」まもなく4次審査
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】