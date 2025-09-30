夫が浮気、生活費はゼロ「俺と暮らせるだけありがたいと思え」報いを受けなさい。ついに妻が反撃！

筆者の友人・T枝の夫は結婚後にモラハラ男に豹変し、一人息子が生まれてからはさらに加速。T枝のことを罵ったり無視したりすることが当たり前になっていました。そんな夫に対し、T枝が出した結論とは──？

経済的DV

私は出産を機に仕事を退職しました。



生活費は夫からもらうことになっていたのですが、夫は「お前のことは信用できない」と言い、1ヶ月に渡される金額は2万円のみ。



子どもが生まれてからはミルクやオムツなど、お金がかかるので「もう少し増やしてほしい」と言っても知らん顔……私は独身時代に貯めた貯金で何とか子どもにかかわる費用を出していました。

私は夫について、実家には何も相談していなかったのですが、私の様子がおかしいと気が付いた両親。



思い切って相談すると「協力するから、仕事をして、自立できる準備をしたほうが良い」と言われ、私は仕事を始めることにしたのです。

本性発揮

しかし、夫は「お前みたいなバカが働ける会社はない」と嘲笑。



「できるものならやってみろ」と言われたため、私は必死になって仕事に取り組みました。

当然、夫は共働きになろうと一切家事や育児には協力せず、「お前も働いてるんだからいいだろ」と生活費さえ渡さなくなりました。



私はこの頃から離婚を決意し、準備を進めることに。



日頃のモラハラの記録を残したり、経済的DVの証拠なども着々と集めていきました。

そのうち、夫は浮気を重ねるようになり、私にバレても隠す様子もなく「俺と一緒に生活できるだけありがたいと思え」とまで言うようになったのです。

証拠

我慢を重ねてきた私はついに、夫に対して離婚を切り出しました。



最初はまったく気にも留めない様子だった夫。

しかし、私が弁護士に相談して準備を進めていたことや、浮気の証拠を集めていたことを告げると、態度が一変しました。



夫は慌てて「離婚は考え直してくれ！」と泣きついてきたのです。

因果応報

浮気相手は同じ部署の女性だったので、バレると大きな問題になるようでした。



でも、そんなの知ったことではありません……私は離婚と慰謝料請求の手続きを進めることにしました。

後日無事に離婚が成立。

共通の友人に聞いたところ、夫は昇進予定だった役職に就けず、相手の女性は退職したそうですが、私はまったく同情する気にはなれません。

自分が今までしてきたことの報いだと気付いてほしいと思っています。

【体験者：40代女性・会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業しOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子供を養うために、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。