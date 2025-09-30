鈴木唯アナ“スギちゃんの言葉”に笑ってしまう、「何笑ってんだぜ？」「嘲笑はやめて！」
フジテレビの鈴木唯アナ（31歳）が、9月30日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。インタビューしたタレント・スギちゃんの言葉に笑ってしまい、「何笑ってんだぜ？」「嘲笑！嘲笑はやめてくださいよ！」と“抗議”を受けた。
ディズニー映画最新作「トロン：アレス」のイベントに登壇したカズレーザー（メイプル超合金）とスギちゃんが、番組のインタビューに対応。現実世界がデジタル世界に“侵食”される同作の内容にちなみ、「お二人は何にだったら侵食されても、染まってもいいなと思いますか？」と質問を受ける。
これにカズレーザーは「サンミュージックよりも大きい大手の事務所だったらね。全然侵食されても」と答え、スギちゃんも「たしかにね。吸収というか。有り難いぜぇ」と大きく頷く。
また、スギちゃんは「（侵食）される側ではなく、私はやっぱりあの（『ワイルドだろぉ』で流行語大賞を取った）2012年の日本のように、“ワイルド”をもう一度、日本全国に染めたいぜ」と真面目に野望を語ると、鈴木アナは思わず「んふふふ（笑）」と笑ってしまい、スギちゃんは「何笑ってんだぜ？」とツッコミ。
カズレーザーも「なんすか。バカ言ってら〜みたいなね、笑い方してますけど！」と“抗議”、スギちゃんも「どういう意味で笑ってる…」と困惑したが、鈴木アナは笑いが止まらない。
そんな鈴木アナに、カズレーザーは「嘲笑！嘲笑はやめてくださいよ！」と伝えると、鈴木アナは「違います、違います（笑）」。カズレーザーは「大きく鼻で笑ってる」と畳みかけたが、スギちゃんに「お前（カズレーザー）が思ってるだけだよ。（鈴木アナは）あざけ笑ってるとか思ってないから！」となだめられ、鈴木アナも「面白くて笑っちゃったんですよ、ほんとに、はい」と釈明した。
ただ、スギちゃんは「面白いもおかしいでしょ。俺、おかしいこと言ってないから。本音を言っただけだから！」と、鈴木アナの釈明にも引っかかったようで、カズレーザーも「『あの頃帰って来い』って言ったら、『帰ってくるわけねぇだろう』ってことか！」と再び“抗議”した。
