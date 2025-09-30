メンバーだった「ゑむ氏。」の脱退騒動で揺れるチャンネル登録者数192万人のYouTuberグループ「フォーエイト48」のリーダー・こたつが30日までに、自身のYouTubeチャンネルで騒動を謝罪した。



こたつは冒頭「今回、グループの騒動につきまして、皆様にご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございません」と深々と頭を下げた。



騒動をめぐっては、所属事務所やグル－プがX上に書面を掲載。「関係各所と協議を進めており、詳細については弁護士を通じて話し合っております」と解決を目指し協議を続けているが、守秘義務が伴うため具体的な内容を明かすことができないと強調。誹謗中傷や誤情報の拡散には告訴や法的措置も辞さないとし、すでに被害届が受理され捜査が行われているとした。



こたつは「今回のゑむ氏。の件は、弁護士を通じて、解決に向けた話し合いを進めております。詳しい内容につきましてはお伝えできませんが、どうか、ご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。



グループは、19日から動画の更新が止まっている。「動画投稿につきましては、10月1日より再開させていただこうと思っております。これまで以上に、皆様に楽しんでいただけるよう、真摯に活動へ取り組んでいきます。引き続き見守っていただけますよう、精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」と訴えた。



ゑむ氏。は9日、グループ内の「パワハラ」や「いじめ」を指摘し脱退を発表。15日にはフォーエイト48がパワハラやいじめを否定し「この件についてはこの動画で、お伝えを最後とさせていただきます」と終結を宣言した。しかし、ゑむ氏。は17日、TikTokライブで“証拠”とされる音声を公開するなど、騒動が続いている。



