¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè3²ó¡Ê10·î1Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È32¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Äé¿¿°ì¤é
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Éð»Î¤Î¸Ø¤ê¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ºÆ¯¤±¤Ê¤¤¾¾Ìî²È¡£¾®³Ø¹»¤Ç¾Íè¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ÎÌîÄÅ¥µ¥ï¡Ê¾®»³°¦¼î¡Ë¤ÎÅú¤¨¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£Éð²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Ê¤É¤Î·Î¸Å¤ò¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿å¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ëÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¤á¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£Éð»Î¤ÎÌ¼¤¬Æ¯¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤µ¤ìÍî¤Á¹þ¤à¥È¥¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¿¥¨¤ÎÉ×¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Éð»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤«¤éÆ¯¤«¤º¤Ë¤¤¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¡¦¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤È¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÅÜ¤ë¤¬¡¢¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿»ÊÇ·²ð¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£»ÊÇ·²ð¤Î¾¦Çä¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿©Âî¤âÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´î¤Ö¥È¥¤Î¤¿¤á¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï°ìµ¤¤Ë¾¦Çä¤ò¹¤²¤è¤¦¤È·×²è¤¹¤ë¡£
