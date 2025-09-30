19歳・蓬莱舞、あどけない表情とギャップのある“美ボディ”際立つグラビア
グラビアアイドルで俳優の蓬莱舞（19）が、29日発売の『週刊プレイボーイ』41号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】儚げに美ボディ…10代ラストの輝きあふれる姿の蓬莱舞
『週刊ヤングジャンプ』の「制服コレクション2022」でグランプリに輝き、各誌グラビアを席巻中の蓬莱。一方でドラマ『外道の歌』、『死ぬほど愛して』（Netflix、ABEMA）に出演。主演ショートドラマ『お団子屋さん始めました。』がTopShortにて配信予定。YouTubeドラマ『東京彼氏』10月配信回に出演するなど、俳優としても活躍の幅を広げている。
今回は、19歳の蓬莱のあどけなさと、T160・B86・W58・H84センチというギャップのある美ボディが際立つグラビアを展開している。
ほか同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにはSTU48・工藤理子、伊織いお、櫻井おとの、上西怜、本多もか、水瀬さらら、永松波留が登場する。
【写真】儚げに美ボディ…10代ラストの輝きあふれる姿の蓬莱舞
『週刊ヤングジャンプ』の「制服コレクション2022」でグランプリに輝き、各誌グラビアを席巻中の蓬莱。一方でドラマ『外道の歌』、『死ぬほど愛して』（Netflix、ABEMA）に出演。主演ショートドラマ『お団子屋さん始めました。』がTopShortにて配信予定。YouTubeドラマ『東京彼氏』10月配信回に出演するなど、俳優としても活躍の幅を広げている。
今回は、19歳の蓬莱のあどけなさと、T160・B86・W58・H84センチというギャップのある美ボディが際立つグラビアを展開している。
ほか同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにはSTU48・工藤理子、伊織いお、櫻井おとの、上西怜、本多もか、水瀬さらら、永松波留が登場する。