「気持ちええーーー」甲本雅裕、広々ハマスタを“独り占め” 「ベイスターズファンなんですか？」「ほんと、ひとりだけや」
俳優の甲本雅裕（60）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。横浜スタジアムを“独り占め”するオフショットを公開した。
【写真】「気持ちええーーー」“独り占め”ハマスタを満喫する甲本雅裕
甲本は「横浜スタジアム 独り占めじゃ！気持ちええーーー でもなぁ…やっぱ球場は人が沢山おってこそじゃ あープロ野球観戦してみたいのぉ ほんでも…誰になっとん？ #横浜スタジアム #独り占め #最高かよ」とつづり、開放感あふれるスタンド内でのショットを計4枚アップした。
この投稿にファンからは「ほんと、ひとりだけや」「なんで???ひとりじめなん？かっこいいけど」「ベイスターズファンなんですか？」「何故浜スタに？嬉しいなぁ」「誰もおらんがぁ」などのコメントが寄せられている。
