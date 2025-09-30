「アンジャッシュ」の渡部建（53）が28日に更新されたYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。テレビ局の独自ルールについて語った。

この日のゲストは料理研究家・リュウジ氏。リュウジ氏が「ヒルナンデス！」に不定期出演していた際に、裏番組のフジテレビ「ノンストップ」に出演したことで“出禁”になったエピソードを語ると、渡部は「いや、でもこれは全然誰も悪くない。この辺の内情は痛いほど分かる」と共感。

「私もこれテレビであんまり言ったことないんですけど」と切り出し「日テレにそういう体制があった話でいうと、かつて『ヒルナンデス！』のスタートレギュラーで、裏は『笑っていいとも！』。テレフォンのゲストに友達出るじゃないですか？花も禁止でした」と定番コーナー「テレフォンショッキング」の際にスタジオに並べられる祝い花を送ることさえも禁止されていたことを明かした。

続けて「テレビを敵に回すわけじゃないですけど、日本テレビさんは多いです。でも逆に愛情深いんですよ、一緒に世間様を楽しませていこうぜっていう体育会系気質」とフォロー。リュウジ氏は「だったら隔週レギュラーとかでやってもらいたかった」と笑いながら嘆いた。