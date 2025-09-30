¼«Ì±¿·ÁíºÛ¡¢¼óÁê½¢Ç¤¤Î¸ø»»Âç¡¡Î×»þ¹ñ²ñ¡¢14Æü°Ê¹ß¤ÇÄ´À°
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·ÁíºÛ¤¬¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¿·¼óÁê¤Ë½¢¤¯¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©·ûÌ±¼ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç3ÅÞ¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬30Æü¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò10·î14Æü°Ê¹ß¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬30Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌÎã¤ÏÁíºÛÁª¸åÂ®¤ä¤«¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò³«¤¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤ò·Ð¤Æ¿·Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¡£º£²ó¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¤¿¤á¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÌîÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£10·î²¼½Ü¤Ë¹µ¤¨¤ë³°¸òÆüÄø¤â¹ÍÎ¸¤·¤ÆºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤ä¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤éÁíºÛÁª¤Î5¸õÊä¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ë°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤ËÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Î©³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤ÎºäËÜÅ¯»Ö¡¢Î©Ì±¤Î³Þ¹À»ËÎ¾¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï30Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£³Þ»á¤Ï¡¢À¯¼£¶õÇò¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£