¤Ê¤¼°æ¾åÃæÆü¤Ïº£µ¨¤âB¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤ó¤À¤Î¤«¡¡µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡ÖÀ¸³è¤òÅÒ¤±¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡¢À¸³è´¶¤¬Æ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
°æ¾å´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÃæÆü¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÎB¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â½ªÈ×¡¢³ÆµåÃÄ¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ÎÁª¼ê¤âÂ³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢Íèµ¨¤ÎÊÔÀ®¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ÎÆ°¤¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡½ç°Ì¤â³ÎÄê¤¹¤ëÃæ¡¢¾å°ÌÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÃæÆü¤Ïº£µ¨¤âA¥¯¥é¥¹¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæÆü¡Û¡Ø¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤±¤É¡»¡»¤¬Â¤ê¤Ê¤¤︎¡Ùµ»½Ñ¤è¤êÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë︎½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æº£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡9·î29Æü»þÅÀ¤Ç63¾¡76ÇÔ¡Ê2Ê¬¤±¡Ë¤Î¾¡Î¨.453¤Ç4°Ì¡£¿·ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¡¢ÅÓÃæ²ÃÆþ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤â°ì»þÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áí¹çÎÏ¤ÎÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤Îºå¿À¤ËµÚ¤Ð¤º¡£°ì»þ¤ÏCS¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÃæÆü¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï9·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÃæÆü¡Û¡Ø¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤±¤É¡»¡»¤¬Â¤ê¤Ê¤¤!!¡Ùµ»½Ñ¤è¤êÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë!!½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æº£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤ÎÃæÆü¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¡¢¤Þ¤¿º£¸åÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ïº£µ¨¤ÎÃæÆü¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯µå¾ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¹Í¤¨¤À¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¹¤¤ËÜµòÃÏ¤òÉð´ï¤ËÅê¼êÎÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅ°ÄìÅª¤ËÄã¤á¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¡×¤ò´Þ¤á¡¢¹â¤á¤â»È¤¤¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤âA¥¯¥é¥¹¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤â¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Î¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤ÎÅ°Äì¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤¹Ìîµå¤Î¹Í¤¨¤ò¥Ê¥¤¥ó¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð»þÂå¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤Ë¤â¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ±¦ÂÇ¤Á»ØÎá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ü¥ÌîµåÇ¾ü¥¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼óÇ¾¿Ø¤â¿¿·õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ê¥¤¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âÁöÎÝÌÌ¤Î¥ß¥¹¤ä¸Î¾ã¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤·¤Æµá¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¼èºà¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¯Í¥¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²ÝÂê¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸³è¤òÅÒ¤±¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡¡À¸³è´¶¤¬¤Ë¤ª¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¡£
¡¡¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤È¤¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤ÈÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯ìÅÍß¤µ¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈé¤à¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤ÇÀÎ¤È°ã¤¤¡¢»ØÆ³¼ÔÂ¦¤â¥Ê¥¤¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤ê¤«¤¿¤ËÇº¤àÏÃ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹âÌÚ»á¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤È¥Ê¥¤¥ó¤Î´Ø·¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç®¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¡×¡Ö±óÎ¸¤Ê¤¯¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Þ¤ººî¤ë¤³¤È¤À¤Ê¡×¤È¡¢Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶ºî¤ê¤âÂç»ö¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¸ÇÄê¡¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÃ¯¤¬Ì³¤á¤ë¤«¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤¤¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Çº£¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¹âÌÚ»á¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥É¥é1º¸ÏÓ¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÍèµ¨¤Î·ë²Ì¤Ë°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£VÃ¥²ó¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆâÍÆ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï