MVP¡ÈÅö³Î¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¡×¤â¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¡×¡¡¶¯µ¤¤Ê¥ì¥Ã¥º½éÀïÀèÈ¯¤Î26ºÐ±¦ÏÓ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎWC¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥ì¥Ã¥º¡¦¥°¥ê¡¼¥ó(C)Getty Images
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è3°Ì¤Î¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î30Æü¤ÎÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Æ±29Æü¤ËÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼éÈ÷¤â¾å¼ê¤¤¡ª¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤òÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¾ìÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤Î²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£26ºÐ±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨¡¢¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ19ÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢7¾¡¡Ê4ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨2.76¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.1¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï11.03¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤ÏÄÌ»»7ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Î¹¥ÁêÀ¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÂÐÀï¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥«¥®¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¹äÏÓ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤òÃÎ¤ê¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Â³¤±¡¢ËÜÅö¤Ë°ìµå°ìµå¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¹äÏÓ¤Ïº£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç1»î¹ç¡Ê8·î25Æü¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·ë²Ì¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´¤Æ¤Ï¿À¤Î¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´¤¯°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÆÃÊÌ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò³ú¤ßÄù¤á¡¢¥Ð¥é¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤°¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ò¸ò¤¨¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¡£MVPºÇÍÎÏ¤ÎÂçÃ«¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¡×¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÄ©¤ß¡¢¤½¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]