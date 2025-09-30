アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が29日、ホワイトハウスで会談し、トランプ氏が提示したパレスチナ自治区ガザ地区の戦闘終結に向けた計画にネタニヤフ氏が同意しました。今回の提案、中東ではどのように受け止められ今後、ハマスはどう出るのか、イスラエルの隣国ヨルダンから本岡英恵記者が伝えます。

◇

ヨルダンの新聞でも「ガザの戦闘を終結させるための包括的なアメリカの計画」と題し、大きく報じています。また、サウジアラビアやエジプト、そしてここヨルダンを含む中東やイスラム諸国の8か国の外相が29日、共同で、アメリカの提案を支持する声明を出したことも報じています。

ヨルダンの人口のおよそ半分はパレスチナ系のため、市民はガザ地区の情勢にも高い関心を示していて、賛成する声が多く聞かれました。

パレスチナ系 ヨルダン市民

「この案は戦闘を終わらせるものなので、大いに賛成だ」

「トランプ大統領はこの地域全体に平和をもたらそうとしている」

また、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸を統治しているパレスチナ自治政府は、戦闘を終わらせるためのトランプ氏の努力を歓迎しているということです。

──本岡さん、ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスはこの提案を受け入れるのでしょうか？

中東メディアによりますと、ハマス側は「この提案を検討する」としていますが、正式な対応はまだ明らかにしていません。

ただ、ハマスがこの提案を受け入れるのは決して容易ではありません。

今回の内容では、将来のガザ地区の統治や治安維持などが一定程度、アメリカの影響下に置かれることは避けられません。

言うまでもなく、アメリカはイスラエル寄りですから、地元メディアはこの提案を受け入れることは「ハマスの降伏を意味する」と伝えています。