片手で自動開閉できる！超軽量で携帯に便利な【エイワイオー】の日傘がAmazonに登場中‼
晴れも雨も、通勤もレジャーも。軽さと強さを兼ね備えた【エイワイオー】の超軽量折りたたみ傘がAmazonに登場!
エイワイオーの日傘は、親骨65センチメートルのワイドサイズながら、重量わずか185グラムという驚異の軽さを実現した超軽量折りたたみ傘。一級遮光生地を採用し、UVカット率は99パーセント以上。強い日差しや紫外線をしっかり遮り、晴れの日も安心して使える。
骨組みには軽量カーボンファイバーとアルミを使用し、耐久性と携帯性を両立。特殊な手開きワンアクション構造により、骨の折り曲げなしでスムーズに開閉できる。自動開閉タイプにも劣らない操作性で、電車や車の乗り降りなど、動作の多いシーンでも快適に使える。
撥水加工を施したポリエステル生地は雨にも強く、晴雨兼用仕様。6本骨のシンプルな構造は壊れにくく、長く使える設計となっている。収納時は全長27センチメートルとコンパクトで、バッグに忍ばせて持ち歩きやすい。
軽い・大きい・丈夫・晴雨兼用。使う人の動きに寄り添う、超軽量傘の決定版。
