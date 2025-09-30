SEVENTEEN・ミンギュ、BTS・JUNG KOOKとの仲良し2SHOTに大反響！「胸熱すぎる」「感無量」【PHOTO】

SEVENTEENのミンギュが、BTSのJUNG KOOKや兵役中のメンバー・ウォヌとの仲睦まじい姿を公開し、話題を集めている。

【写真】「豪華すぎる」ミンギュ＆グク＆チャウヌの“97ズ”

ミンギュは9月29日、自身のインスタグラムを更新し、「CXM double up いちご」というコメントとともに写真を投稿した。

公開されたのは、エスクプスとの新ユニットC×Mの1stミニアルバム『HYPE VIBES』のプレリスニングパーティーで撮影されたと思われる写真。

中でも注目を集めたのは、同い年で親交の深いJUNG KOOKとのツーショット。顔を寄せ合い、顎に手を添えたお揃いのポーズで、親しい雰囲気を漂わせている。また、兵役中のウォヌや歌手WOODZとの写真もファンの関心を集めた。

この投稿にファンからは「レベチでかっこよすぎる」「感無量」「97s最高」「胸熱すぎる」など熱い反応が寄せられている。

（写真＝ミンギュInstagram）3・４枚目ミンギュ（左）とJUNG KOOK、5枚目左からミンギュ、ウォヌ、WOODZ

なお、ミンギュは同日（9月29日）、エスクプスとのユニットC×Mとして1stミニアルバム『HYPE VIBES』をリリースした。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。