【2025年12月発売】スヌーピーデザインの「ユニクロUT」新作！遊び心あふれるピーナッツギャングのスウェット、初のコーチジャケットも
新作が発売されるたびに話題となる、ユニクロの「UTコレクション」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションシリーズ。このたび、2025年冬の新作の詳細が発表された。
【写真】12月発売の「PEANUTS」UTコレクションをすべて見る
新作は「ピーナッツギャングたちの遊び心あふれる瞬間や独自のユーモア」がテーマ。チャールズ・シュルツさん原作による世界75カ国・25言語・2600紙で掲載されている人気コミック「ピーナッツ」から、スヌーピーやチャーリー・ブラウン、ライナスたちの愛らしい日常がデザインされている。
気になるラインナップは、「ピーナッツ UT」(1990円)、「ピーナッツ スウェットシャツ」(2990円)、そして初登場となる「ピーナッツ コーチジャケット」(5990円)の3アイテム展開となる。
■個性豊かな半袖UTは全6デザイン
「ピーナッツ UT」(1990円)は、着心地のいいリラックスフィット。
デザインは、ライナスの上に乗るスヌーピーのホワイト、黄色い鳥たちが大集合したイエロー、テニスをするスヌーピーのグリーン、「AH, THIS IS THE LIFE!(ああ、これぞ人生だ！)」のメッセージ入りのグレーの4種類。
マルチカラーのボーダーデザインは2種類。ナチュラルにはウッドストック、ブルーにはスヌーピーのワンポイント刺しゅうが胸元に入り、春先まで活躍しそうな爽やかなデザインだ。
■ユニークなメッセージが魅力のスウェットシャツ5色
「ピーナッツ スウェットシャツ」(2990円)は全5色展開。グレーには、ハロウィンエピソードの人気キャラクター「ミスターサック」が登場。ネイビーは「MAYBE I COULD GO TO SWOOP SCHOOL...」と学校へ行く妄想をするスヌーピー、オリーブは倒れこんで自己を顧みるライナスと、ユーモアあふれるメッセージとイラストが楽しい。
■待望の新アイテム！コーチジャケット
今回初登場となる「ピーナッツ コーチジャケット」(5990円)は、もともと1960〜70年代にアメリカのスポーツチームのコーチが着用していた軽量ジャケット。防風性がありながら軽量で、さっと羽織れる便利さから、現在はストリートファッションの定番アイテムとなっている。
カラーは全4色。ネイビーはミスターサックのデザイン、レッドはスヌーピー、ナチュラルとグリーンはそれぞれピーナッツらしいユーモアメッセージ入り。スナップボタンで着脱も簡単、袖口はゴム仕様で風の侵入を防ぐ実用的な作りになっている。
本シリーズは、2025年12月上旬にユニクロ店頭、公式オンラインストアに登場予定。一部店舗では販売開始日が異なる場合があるため、事前確認がおすすめだ。人気デザインは早期完売が予想されるので、お早めのチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
