冷たさ、握りやすさ、持ちやすさ。すべてがスポーツのために設計された【サーモス】の真空断熱ジャグがAmazonに登場中‼
新構造ハンドルで、飲む動作がもっと自然に。冷たさを長時間キープする【サーモス】の真空断熱ジャグがAmazonに登場!
サーモスの水筒は、スポーツシーンに特化した真空断熱ジャグ。冷たさを長時間キープする魔法びん構造に加え、大容量でも持ちやすい新設計の“ラク持ちハンドル”を採用。両手でしっかり握れる形状で、飲む動作がよりスムーズになった。
底部は手にフィットする形状で、支えやすさも向上。ワンタッチで開閉できるせんユニットには、ツートンカラーのロックリングが付いており、ロック状態が一目でわかる安心設計。
氷がそのまま入るワイドな口径は、冷たさをさらに長持ちさせる工夫のひとつ。
ショートハンドル付きで持ち運びもラクにこなせる。スポーツ飲料にも対応しており、屋外活動や部活、遠征などにも最適な一本。
