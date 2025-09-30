Photo: 小暮ひさのり

マウス界のエクスカリバーがまた限界突破。

効率化を目指した多機能マウスといえば？ そうですね、MX MASTER。もはやパフォーマンスマウスの代名詞とも言えるべき、伝説的なシリーズですが、2022年にMX MASTER 3Sが登場して以来、しばらくアップデートがご無沙汰でしたよね？

大丈夫、伝説を次ぐ一振り、ちゃんと鍛え上げられていました。

MX MASTERの最新モデル「MX MASTER 4」の完成です。

Photo: 小暮ひさのり

デザインの方向性は大きく変わりありません。

超高速でノンストップで永久に回るんじゃないかとも錯覚できるMgaSpeed電磁気ホイールや、親指で操れるサムホイールも健在。もう完成形とも言えるマウスですから、大きく変える必要性はありませんしね。

でも、マイナーチェンジかと思ったら攻撃力バク上げのメジャーアップデートがあるのです。

ハードウェアとソフトウェアの両面で進化。新ボタンが生み出す効率化

Photo: 小暮ひさのり

最大の変更点がこちら。親指で押し込める位置が大きくボタン化しています。これがまた魔法のボタンであり、効率化に繋がる「召喚ボタン」となるのです。

Photo: 小暮ひさのり

何が召喚されるか？というと、こちらのインターフェース。

PCの画面内にリング状のコマンド「Actions Ring（アクションズリング）」が現れ、さまざまな機能やアプリへのショートカット操作ができるのです。ロジクールによるとこの機能で、作業時間を3割カットできるんだとか。

3割とかほんとでござるかぁ？

とか疑っていたんですが、次のビフォーアフターを見せられて納得しました。

Photo: 小暮ひさのり 左：マウスでメニュー操作 右：Actions Ringでメニューでの操作

こちらはPhotoshopでのマウス操作の軌跡を可視化したもの。

左が通常のメニュー操作のマウスの軌跡。そして、右がこのMX MASTER 4のActions Ringを使った軌跡です。どっちが操作が少ないか？はもう一目瞭然ですね。

通常操作では、マウスカーソルが画面のあっちゃこっちゃを行き来しているのに、Actions Ringではリングエリアだけでかなりのカーソル操作が終わっています。こいつぁスゲエ…。

このActions Ring機能、発表時にはPhotoshop、Lightroom、Zoomでネイティブに対応。10月中旬には、Premier Proにも対応予定とのこと。もちろん対応外のアプリでも、自分でショートカットのカスタマイズができるので、柔軟に対応できそうですね。

ボタンを触覚フィードバック化、すべては効率化のために

Photo: 小暮ひさのり

また、このボタンにはユニークな改良点がもうひとつ。

このボタン、ただの物理的な押し込みボタンではなく「触覚フィードバック センスパネル」となっています。

その名のとおり、振動機能が搭載され、アクションに応じてさまざな振動パターンでフィードバックを返してくれるので、画面上で行われていることをより直感的に体感できるそうな。

これによってより高い操作性を得られますし、振動パターンも自分でカスタマイズできるので、極めれば、アクションの実行や種類を、触覚だけで判断することもできそう。

つまり、「視覚だけじゃ効率化にはまだ足りない」「触覚も使って最高効率を目指す！」ってことですよね。ロジクールは求道者すぎんか？ でも、そのマインド愛してます。

カーソル操作は無駄な時間。極限まで短縮、効率化を目指す。ならば、MX MASTER 4で決まりでしょう！

ロジクール「MX Master 4」は本日より予約スタート、発売予定は10月30日です。

Source: ロジクール