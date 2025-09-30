アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が29日、ホワイトハウスで会談し、トランプ氏が提示したパレスチナ自治区ガザ地区の戦闘終結に向けた計画にネタニヤフ氏が同意しました。

アメリカ トランプ大統領

「きょうは平和にとって歴史的な日だ。この計画に同意し協力すれば、長年続いてきた死と破壊に終止符を打てると信頼してくれたネタニヤフ氏に感謝する」

イスラエル ネタニヤフ首相

「戦闘終結のための、あなたの計画を支持する」

戦闘終結に向けた包括的な計画は、20の項目からなり、イスラエルとイスラム組織ハマスの双方が計画を受け入れれば即時に停戦が実現し、72時間以内に人質全員が解放されるなどとしています。

また戦闘終結後には、ガザ地区の統治を監督するため、トランプ氏がトップを務める評議会を設置するとしているほか、イスラエルはガザ地区を占領・併合せず、ハマスはガザ地区の統治に関与しないなどと定めています。

会見でネタニヤフ首相は、ハマスがこの計画を拒否した場合、「イスラエルは自らの仕事を完遂するだけだ」と述べて、ハマスを壊滅させる考えを示唆し、トランプ氏もこれを「全面的に支援する」と述べました。今後、ハマス側が提案を受け入れるかが焦点となります。