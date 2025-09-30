格闘技「KNOCK OUT」は30日、緊急記者会見を行った。23日に後楽園ホールで行った「KNOCK OUT.57」でKNOCK OUT−BLACK女子アトム級王座決定戦でKiho（22＝KNOCK OUT GYM調布）が山田真子（31＝GROOVY）に微妙な判定勝ちをしたことにイベントの主催者側が異例の抗議文を審判団に提出したことへの会見を行ったもの。

会見した山口元気代表は延長判定2―1でKihoが勝ちベルトを獲ったことに審判団の判定が主催者の方針と異なるとし、「存在意義を問われる判定だった」と運営側から抗議文を提出。審判部からの回答文を公表した。回答文には2―1のKihoの判定勝ちとなったことへ説明があり、審判と審判部が検証など行った結果、判定を覆すことに至らなかった。「これ以上判定を覆すことはない」と山口代表はこの判断を尊重することになった。Kiho、山田の両陣営と話し合い、12月30日の代々木大会で初防衛戦で再戦をすることになった。

一時はベルトを返上することも考えていたKihoは会見で「次は明確な形で終わらせないと同じ結果になるので倒して勝ちたい」とKOでの勝利を誓う。挑戦者となる山田は「判定は覆らなかったが、ベルト以上のものを手にした。再戦はすでに戦闘モードなんで。必ず倒します」とこちらもKO決着を狙う。

さらに同大会では女子用の6オンスのグローブを採用することも明らかにした。