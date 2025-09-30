綾瀬はるか出演CMで新商品「ハピネスミスト」デビュー　洗えない布製品に5つ星ホテルの香り

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社は、柔軟剤ブランド「レノアハピネス」から初となる布用スプレー「ハピネスミスト」を発売するにあたり、綾瀬はるかさん出演の新テレビCMを10月1日から全国で放送すると発表しました。

先行して9月30日午前4時より、レノア公式YouTubeで公開しています。

10月上旬に発売される今回の新製品「ハピネスミスト ホワイトムスクの香り／ホワイトティーの香り」は、開発にファブリーズが共同参加し、消臭・除菌機能と5つ星ホテル推奨の香りを1本に実現した新製品。

ホワイトティーは爽やかさ、ホワイトムスクは落ち着いた香りを持ち、ソファーや寝具、コートなど洗いにくい布製品にスプレーするだけで上質な香りが広がるのが特徴です。

新CMは「リビングにて篇」と「バス停にて篇」の2タイプ。どちらも日常で「柔軟剤のいい香りも、洗えないものには使えない」と思う女性の前に綾瀬さんが突如現れ、「ハピネスミスト」を吹きかけると、その場が瞬時に5つ星ホテルの世界へと変わる物語が展開します。

テレビ画面や広告から綾瀬さんが飛び出してくる演出も印象的で、コートやソファーに「シュッ」とするだけで優雅な香りが広がる体験を、視覚的にもダイナミックに表現しています。

撮影現場では、綾瀬さんが振付を披露したり、言い間違いで笑いを誘ったりと、チャーミングな一面を発揮。共演した女性キャストとは今回が初顔合わせにもかかわらず、すぐに仲良くなり、休憩中は笑い声が絶えなかったといいます。

また、「ハピネスミスト」を掲げるカットの撮影では、「ハピネ……シュッ」と、商品名とオノマトペを組み合わせたユニークな造語を連呼するというエピソードも。

綾瀬さんは「洗濯できないお洋服やものにシュッとするだけ気軽にまるで 5つ星ホテルにいるような香りが楽しめるハピネスミストの新CMが完成いたしました。まさに“ハピネシュ”な体験ができるハピネスミストの新CM をご覧ください」と語り、製品とCM両方の魅力をアピールしています。

