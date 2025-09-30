俳優、インフルエンサーの石川翔鈴（２２）が３０日、都内で行われたＣａｎｖａ Ｊａｐａｎ「チュートリアルドラマ」ローンチ記者発表会に登壇。同社のビジュアルツールキット「Ｃａｎｖａ」（キャンバ）のために制作された主演のチュートリアルドラマ「拝啓 今日も私と商店街は元気です」をＰＲした。

Ｃａｎｖａ Ｊａｐａｎ初の試みとなるチュートリアルドラマは、従来のチュートリアル映像に“ドラマ”を付加することで、より楽しみながら学習することができるという新プロジェクト。主演の石川は、子役時代には日本テレビ系「Ｍｏｔｈｅｒ」など話題作に出演。その後カップルチャンネル「せなかれ」、ダンス＆ボーカルユニット「Ｆｉｖｅ ｅｍｏｔｉｏｎ」などマルチな活躍を見せている。

写真や画像の加工を行うことができる「Ｃａｎｖａ」だが、石川は「もともと機械に弱く、デザインツールというものに触れずにきたけど、作中でいろいろ教えてもらってレクチャー通りにやっていく中で、私にもできるんだという自信につながりました」と笑顔を見せた。撮影の合間にも共演者らとさまざまな機能を試しており、今後は自分のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも「自分の猫ちゃんのアイキャッチ映像を作ったりとか、ユニークな使い方にチャレンジしてみたい」と語った。

最新のビジュアルツールに「最初は難しいイメージだったけど、テンプレートもあるし、ちょっと自分のアイデアと組み合わせれば本当にいろんなことが誰でもできる。このドラマがアプリをダウンロードするきっかけになればと思います」と訴えた。

今作は有働佳史監督がメガホンを取り、共演には三倉茉奈（３９）、俳優・吉田仁人（２５）、浜野謙太（４４）らが名を連ねる。１０月１日からＣａｎｖａ Ｊａｐａｎ公式ＹｏｕＴｕｂｅで順次配信される。