ココス×ちいかわコラボ開催！限定メニューとグッズが勢ぞろい
ファミリーレストラン「ココス」に、ちいかわファン必見のコラボキャンペーンが登場！10月16日(木)～12月10日(水)の期間限定で、キャラクターをモチーフにした特別メニューや、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが展開されます。さらに、抽選で豪華なドールハウス＋ソフビ人形セットが当たるチャンスも。限定装飾や店舗イベントも用意され、ちいかわの世界観を満喫できる企画となっています。
ココス限定のコラボメニューをチェック
コラボメニューは全8品が登場し、キャラクターごとにデザインされたピック付きで提供されます。
第1弾（10/16～10/29）
「ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ」1,690円（税込1,859円）
「うさぎのツル～ッとプリンパフェ」1,190円（税込1,309円）
第2弾（10/30～11/12）
「ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ」1,690円（税込1,859円）
「モモンガのピーチパフェ」1,190円（税込1,309円）
第3弾（11/13～11/26）
「うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」1,690円（税込1,859円）
「至上の一服！ラッコのイチゴパフェ」1,190円（税込1,309円）
第4弾（11/27～12/10）
「ご褒美☆ハンバーグデミオムライス」1,390円（税込1,529円）
「くりまんじゅうのビターなチョコレートパフェ」1,190円（税込1,309円）
どれも食べるのがもったいない可愛さで、期間ごとに違った味が楽しめます。
選べる対象メニュー＆限定グッズ
対象メニューを注文すると、ランダムでコラボグッズがもらえるのも魅力です。
・コラボグッズ付きメインメニュー（各990円～1,199円）
ビーフハンバーグステーキ、魚介のスープパスタ、ハンバーグ＆海老フライなど。
・限定価格メニュー（各590円～759円）
オリジナルスリーブ付きCoCoプリン、ピッツァマルゲリータ、鶏の唐揚げ、ガトーショコラなど豊富に揃います。
数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてくださいね。
抽選＆店舗限定イベントも開催
注文レシートから応募できるWEB抽選では、「ココスオリジナルドールハウス＋ソフビ人形6種セット」が200名に当たります。
さらに、4店舗限定の特別装飾や平和台店のラッピング装飾、一部店舗でのスタンディパネル展示も♡
限定のラバーキーホルダー（605円）やキルティング風ポーチ（1,980円）など、店頭販売グッズも見逃せません。
ちいかわの世界をココスで体験しよう
「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」は、メニューもグッズも盛りだくさんの夢の企画。
食べて集めて楽しむだけでなく、装飾や抽選で特別な体験ができるのも嬉しいポイントです。
ちいかわたちに囲まれながら、ココスでしか味わえない幸せなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪