9月の製造業PMI、2カ月連続で上昇―中国

中国国家統計局と中国物流購買連合会は9月30日、9月の中国購買担当者景気指数（PMI）を発表しました。製造業PMIは2カ月連続で上昇し、企業の生産拡大が加速し、新たな成長分野も堅調な伸びを維持しています。

9月の中国製造業PMIは前月より0．4ポイント高い49．8となり、2カ月連続で上昇し、景気水準は引き続き改善しています。企業の生産拡大ペースが加速し、生産指数は過去6カ月で最高水準に達し、製造業の生産活動はより活発化しています。高温や多雨など異常気象の影響がほぼ解消されたことに加え、内需拡大・成長促進政策の効果が持続していることで、製造業の需要面は安定回復の傾向を示しています。新規受注指数と新規輸出受注指数は、いずれも2カ月連続で上昇しました。

業種別では、9月の設備製造業のPMIは前月比で1．4ポイント上昇して51．9でした。ハイテク製造業のPMIも2カ月連続で51余り維持しています。消費財製造業は同1．4ポイント上昇して50．6となり、年初以来の高水準を更新しました。大型連休の到来や新学期などが個人消費を後押しするとみられています。（提供/CRI）