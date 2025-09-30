人気芸人、「チョコプラ松尾さんもネジ屋敷も絶対に許しません」とバッサリ。「3ヶ月謹慎するか退所」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの坂井良多さんは9月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。「私はチョコプラ松尾さんもネジ屋敷も絶対に許しません」と断言し、話題となっています。
しかし、続けて「芸人が芸人に甘い中、なぜ私がそんな考えになったか？ この本に全て書いてあります。読まなくていいので買ってください。私のインタビューをもとにゴーストライターが全力で書き上げました」とも。炎上した芸人仲間をイジりつつ、本の宣伝をしているだけとも受け取れます。
この投稿には「ウケるwww」「めちゃめちゃイジってて草」「一瞬心がざわついた私がバカでした」や「良いこと言ってると思ったら、本の宣伝かよw」「買うしかないやつやん」といった声が。一方で「あ、これはつまんないわ」「おい、滑っとるで」などのコメントも寄せられています。また、屋敷さん本人もリポストしました。
“職業差別”発言？ で炎上した屋敷さん屋敷さんは21日、ニューヨークの公式YouTubeチャンネルが公開した『ニューヨークのニューラジオ』第334回内での発言がいわゆる“職業差別”ではと物議を醸し、炎上。しかし、その発言は幻冬舎編集者の箕輪厚介さんの言葉を引用したもので、屋敷さんの持論ではありませんでした。28日公開の第335回では、その炎上について言及しています。気になった人は、視聴してみてください。
(文:堀井 ユウ)