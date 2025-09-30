BE:FIRSTが、10月8日より放送開始されるテレビアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌に起用された、新曲「Stare In Wonder」を10月6日に配信リリースする。

本楽曲は、同アニメの原作の愛読者であるSKY-HIが、作者 珈琲との対話を重ね、主人公 小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの楽曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなっている。

なお、本作のコレオグラファーは同アニメにてダンスキャストを務めるKAITA、ReiNa、そしてBE:FIRST SOTAの3名が担当している。

また、本楽曲は10月29日にリリースされる自身初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録。MV盤には、本楽曲のスペシャルダンスパフォーマンス映像が、BMSG MUSIC SHOP盤には同映像に加え、撮影の舞台裏を収めたビハインド映像も収められる。

