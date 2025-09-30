¡Ö¤³¤ì¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡×Ä¶¹ë²Ú¡ªàµð¾¢á½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS·ã¿Ì¡Ö²ø½ÃÂç¹¥¤Âç½¸¹ç¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×
¡¡±Ç²è¡Ö¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×(¥¢¥á¥ê¥«¡¢2017Ç¯)¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºîÉÊ¾Þ¤È´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥á¥¥·¥³¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤ÎNetflix±Ç²è¡Ö¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢½Ð±é¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¤ÏX¤Ë¡ÖA day in Toho Heaven¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¡ÖÅìÊõ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÆÃ»£¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é¡×(1954Ç¯)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëà¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼á¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿©Æ²¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼à¥´¥¸¥é¥«¥ì¡¼á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¸ý¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥¸¥é¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤ÎÁ°¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡×(2016Ç¯)¤ÎÈõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¤È¡Ö¥´¥¸¥é¡¾1.0¡×(2024Ç¯)¤Î»³ºêµ®´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤Ä¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·ÆüËÜ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¿À¡¹¤Î½¸¤¤¡×¡ÖÂçÊª¤¬Â·¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥´¥¸¥é¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¡Ö²ø½ÃÂç¹¥¤Âç½¸¹ç¡×¡Ö¤³¤ì¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£