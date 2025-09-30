「胸のサイズは」「半パンの方がうれしい」職業訓練校で訓練生にセクハラ繰り返す ７３歳の非常勤職員を懲戒免職 大阪府
障がい者の職業訓練校で訓練生に抱きついたり胸のサイズを聞いたりするなどのハラスメント行為を行ったとして、７３歳の非常勤職員の男が懲戒免職されました。
懲戒免職の処分を受けたのは、大阪障害者職業訓練開発校の非常勤職員、橋詰晴堂被告（７３）です。
大阪府によりますと、橋詰被告は今年５月、訓練生の１０代の女性と密室で２人きりになって抱きつくなどわいせつな行為をした疑いで６月に逮捕され、７月に不同意わいせつの罪で起訴されています。
被害を受けた訓練生が指導員に相談したことで事案が発覚しました。
橋詰被告は指導員ではなく、施設の管理や訓練生への対応をするスタッフとして２０２１年から勤務していたということです。
橋詰被告は「とんでもないことをして申し訳ない。私はいかなる罰も受けるつもりで覚悟している」などと事実関係を認め、２人にハラスメントをした理由については「親しく話をしてくれたので舞い上がってしまったのだと思う」と話しているということです。
大阪府は橋詰被告を３０日付けで懲戒免職処分としました。また、橋詰被告の上司にあたる職員２人（課長級職員・課長補佐級職員）を戒告処分にしました。