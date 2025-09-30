タレントで歌手の中川翔子が30日、双子を出産したことを自身のインスタグラムで公表した。

「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と、ママになった喜びをつづった。

妊娠中、おなかの中の子が双子で、ともに男の子であると公表していた中川。芸能界には過去にも、双子を出産したママや、双子のパパとなった人気タレントがいた。

◇音楽プロデューサーつんく♂ 06年に元モデルの女性と結婚し、08年に二卵性双生児の双子男女を授かった。現在はハワイ在住で、3人の子供たちとの集合ショットをSNSにたびたび披露している。

◇俳優ディーン・フジオカ 12年に国際結婚し、14年10月に男女の双子が誕生したことを報告。インスタグラムには「男女の双子、龍鳳胎を授かりました！まるで奇蹟のような新しい生命の始まりに感動してます！」などとつづった。龍鳳胎は、中国語圏で男女の双子を指し、縁起のいい出来事とされている。

◇女優・杏 15年に俳優の東出昌大と結婚。16年5月に双子の女児を出産したことを報告した。東出とは20年に離婚。22年には子供3人とパリへ渡り、海外生活をしている。

◇NON STYLE石田明 12年に12歳下の一般女性と結婚し、17年8月には双子の女児が誕生。20年にも第3子女児が生まれ、3人の女の子のパパに。ブログにはマイホームパパぶりを日々、つづっている。

◇女優・仲間由紀恵 14年に俳優・田中哲司と結婚。18年6月に一卵性双生児の男児を出産した。3月に妊娠を発表し、ほどなく検査で双子であることが判明したという。今年2月放送のTBS「A−Studio＋」では、乳児時代の苦労話を披露。「だいたい子供って3時間おきにミルクをあげるんですけど、ミルクなんてそんなすぐ飲まないので、赤ちゃんの頃なんて。1人を3、40分かけてミルクを飲ませて、で、もう1人泣くしで」などと語っていた。

◇声優・花江夏樹 16年に結婚を発表。20年には双子の女児が生まれたことを報告した。コロナ禍とあってか、当時のSNSには「先生の許可もあり当日のみ触れ合う事ができました」とつづっている。