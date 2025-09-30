２９日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」では、自民党総裁選の小泉進次郎陣営で起こったステマ問題や、総裁選レースへの影響などを特集した。

ＴＢＳスペシャルコメンテーターの星浩氏は、小泉陣営のステマ行為を「相当稚拙な、ずさんなやらせがあった。もっと本質的なのはデジタル担当大臣をやった人が、政府自民党のデジタル政策の中枢にいた人がやってしまったことで深刻」と述べた。

星氏の取材によると、総裁選情勢は、小泉氏と高市早苗氏の決選投票になると目されていたが「ここにきて林芳正さんが議員票を中心にかなり猛追。場合によっては小泉−林の決選投票の可能性もあるとの見方が広がっている」と語った。

その場合は、小泉陣営のステマ問題で「高市さん陣営を批判するような投稿もあり、高市陣営が非常に反発を強めている。高市さんの票が、もしかすると林さんに向かうのではないかと。今回のやらせ投稿問題は、実は総裁選そのものに非常に大きな影響を与えている」と解説した。

林氏の猛追については、星氏は「１０月下旬の外交日程と関係があるんです」と指摘。

１０月２６日にマレーシアでＡＳＥＡＮ関連会議があり、米トランプ大統領と一緒になり、その後にトランプ大統領が来日する見込み。３１日には韓国でＡＰＥＣ首脳会議があると紹介された。

「非常に重要な国際会議と日米首脳会談がありますので、ここはやはり外交安全保障、国内政策に通じた林さんの安定感を議員の中では評価する動きが広がっているということだと思います」と解説した。