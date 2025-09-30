俳優にして映画監督、そしてメンズウェアの着こなしでも輝きを放ったロバート・レッドフォードさん。写真は１９８４年の映画「ナチュラル」から/Tri-Star/Kobal/Shutterstock

伝説的なハリウッド俳優から映画監督に転じたロバート・レッドフォードさんが今月１６日に亡くなった時、あとに残されたのは絶大な影響力と文化的意義を持つ映画作品だけではなかった。レッドフォードさんが残したファッションのレガシー（遺産）は、ほぼ米国のメンズウェアの原型になったと言える。

風になびく柔らかな髪と、無造作ながら洗練された装いへの好みで一目に分かる存在感を放ったレッドフォードさんは１９６０年代から７０代にかけ、クラシックかつ控え目なエレガンスの象徴になった。この時期のレッドフォードさんは米国映画界きっての頼れる主演俳優となり、「大統領の陰謀」や「追憶」などの映画に出演した。

レッドフォードさんの記憶に残る服としては、７４年の恋愛映画「華麗なるギャツビー」で着用した優雅なパステルカラーのスーツや、７５年のスリラー映画「コンドル」で着た杉綾のツイードスポーツコートなどが挙げられる。ツイードコートは青いシャンブレーシャツやストライプ柄のウールタイ、薄いブルージーンズの上に羽織っており、そのプレッピー（名門私立校風）な重ね着スタイルは、近年復活を遂げたアイビールックに混じっても場違いではないだろう。

実際、時代を超えた洗練を体現する存在になったレッドフォードさんは、プレッピーからウエスタンまで多種多彩な米国メンズウェアの原型を切り開いた。

レッドフォードさんが取り入れたボタンダウンのシャツやアビエーターサングラス、デニムのズボンといったクラシックな着こなしは、スクリーンの枠を超えて、自身の服のチョイスにも反映された。ズボンとおそろいのデニムのシャツを着て、「ダブルデニム」のスタイルを流行に先駆けいち早く実践したこともある。

レッドフォードさんのイメージを模倣しようとする向きは多いが、再現に成功した例はほとんどない。「コンドル」でレッドフォードさんが着たグレーのツイードブレザーを手掛けたフランス人デザイナー、ニコラ・ガバール氏はＨＴＳＩ誌の取材に、「すべてのメンズウェア関係者が一度はこのジャケットをコピーしようとした。ラルフ・ローレンさえも」「そして誰ひとり成功しなかった」と語っている。

影響力のあるファッションデザイナーも愛好家も、亡くなったレッドフォードさんから着想を得ることが多かった。例えば、マイケル・コース氏は「アプレスキー」のスタイルを念頭に置いた２０１６年メンズコレクションをデザインするに当たり、１９６９年の映画「白銀のレーサー」でレッドフォードさんが演じたさっそうとしたスキーヤーを参考にした。ラルフ・ローレン氏（「華麗なるギャツビー」で男性キャストの衣装をデザインした）も、ハリウッド黄金期や当時の大物俳優のスタイルへの尊敬の念を口にしている。

ラルフ・ローレン氏はＣＮＮに寄せたメールで、「レッドフォードさんは『華麗なるギャツビー』から『明日に向かって撃て！』に至るまで、米国が誇る映画スターだった。ただ、彼の不朽の遺産として残るのは、自身の芸や愛する自然を守ろうと熱心に取り組んだことだろう。彼の明るさや楽観的な人生観が惜しまれる」とコメントした。

もっとも、日に焼け、茶色の髪に白髪が混じり始めた８２歳のとき、レッドフォードさんはセックスシンボル扱いされたのは「驚きだった」と振り返っていた。英紙テレグラフの２０１８年の取材に明かしたところでは、「子どもの頃は格好いいなんて誰からも言われなかった。そんな風に言われたことは一度もない」という。

「髪は赤毛でボサボサだったし、つむじだらけだった。そばかすもあって、歯は大きすぎた。だから、私のところに来て『坊や、君は本当に格好いいね』なんて言う人はいなかった。そう言われるようになったのはずっと後のことで、心の準備ができていなかった」

レッドフォードさんの端正な容姿とカリスマ性は多くの場合、キャリアに有利に働いたが、良いことずくめではなかった。有名な話だが、１９６７年のコメディーロマンス映画「卒業」でレッドフォードさんが主演の役を逃したのは、女性から拒絶された経験が無かったためとされる（監督を務めたマイク・ニコルズ氏は２００８年、米芸能誌バニティ・フェアの取材に応じた際、レッドフォードさんが「負け犬の役を一度も演じられなかったのは」それが理由だ、と語っていた）。

間違いなくニコルズ氏の見方は正しかった。「卒業」から５８年が経った今なお、レッドフォードさんの魅力は色あせない。死去後もずっと、色あせることはないだろう。

◇

原文タイトル：An icon of American style: Robert Redford’s fashion legacy（抄訳）