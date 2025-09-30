巨人・バルドナード

　◆ＪＥＲＡ　セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽巨人　バルドナード投手

　▽ＤｅＮＡ　篠木健太郎投手

　▽ＤｅＮＡ　森唯斗投手

　▽ＤｅＮＡ　東妻純平捕手

　▽ＤｅＮＡ　田内真翔内野手

　▽ヤクルト　木沢尚文投手

　▽ヤクルト　坂本拓己投手

　▽ヤクルト　鈴木叶捕手

　▽ヤクルト　西村瑠伊斗内野手

　▽ヤクルト　田中陽翔内野手

　▽中日　福田幸之介投手

　【同抹消】

　▽ＤｅＮＡ　竹田祐投手

　▽ＤｅＮＡ　伊勢大夢投手

　▽ＤｅＮＡ　森原康平投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ソフトバンク　津森宥紀投手

　▽ソフトバンク　上茶谷大河投手

　▽ソフトバンク　藤田悠太郎捕手

　▽ソフトバンク　井上朋也内野手

　▽日本ハム　生田目翼投手

　▽日本ハム　今川優馬外野手

　▽ロッテ　美馬学投手

　▽ロッテ　藤原恭大外野手

　▽楽天　岸孝之投手

　【同抹消】

　▽ソフトバンク　モイネロ投手

　▽ソフトバンク　藤井皓哉投手

　▽ソフトバンク　松本裕樹投手

　▽日本ハム　北山亘基投手

　▽ロッテ　石川柊太投手

　▽ロッテ　松川虎生捕手

　▽楽天　ハワード投手

　▽オリックス　九里亜蓮投手

　▽西武　ネビン外野手

　▽西武　長谷川信哉外野手