【セパ公示】（３０日）巨人がバルドナードを登録 ソフトバンクは津森宥紀ら４人を登録、モイネロらを抹消
◆ＪＥＲＡ セ・リーグ
【出場選手登録】
▽巨人 バルドナード投手
▽ＤｅＮＡ 篠木健太郎投手
▽ＤｅＮＡ 森唯斗投手
▽ＤｅＮＡ 東妻純平捕手
▽ＤｅＮＡ 田内真翔内野手
▽ヤクルト 木沢尚文投手
▽ヤクルト 坂本拓己投手
▽ヤクルト 鈴木叶捕手
▽ヤクルト 西村瑠伊斗内野手
▽ヤクルト 田中陽翔内野手
▽中日 福田幸之介投手
【同抹消】
▽ＤｅＮＡ 竹田祐投手
▽ＤｅＮＡ 伊勢大夢投手
▽ＤｅＮＡ 森原康平投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽ソフトバンク 津森宥紀投手
▽ソフトバンク 上茶谷大河投手
▽ソフトバンク 藤田悠太郎捕手
▽ソフトバンク 井上朋也内野手
▽日本ハム 生田目翼投手
▽日本ハム 今川優馬外野手
▽ロッテ 美馬学投手
▽ロッテ 藤原恭大外野手
▽楽天 岸孝之投手
【同抹消】
▽ソフトバンク モイネロ投手
▽ソフトバンク 藤井皓哉投手
▽ソフトバンク 松本裕樹投手
▽日本ハム 北山亘基投手
▽ロッテ 石川柊太投手
▽ロッテ 松川虎生捕手
▽楽天 ハワード投手
▽オリックス 九里亜蓮投手
▽西武 ネビン外野手
▽西武 長谷川信哉外野手