鹿児島県が、鹿児島市のについて、設計事業者を選定するための募集要件などを審議する会議が開かれました。

県は、鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地にスポーツ・コンベンションセンターの整備を計画しています。

県は、設計費などとして9億3500万円を予算計上し、提案内容で審査する公募型プロポーザルで、設計事業者を選ぶ予定です。

初めて開かれた審査会では、建築や都市計画の専門家など8人が出席し、非公開で行なわれました。

県によりますと、会議では、設計事業者を募集するための募集要件や評価基準などについて話し合われ、参加資格を広げることや、透明性を確保することなどが決まったということです。

また、公募のスケジュール予定も示され、来月7日が公告、30日までに参加表明書を提出する必要があります。

11月13日から一次提案書の受け付けが始まり、実績や設計に関する考え方などを文書で提出する必要があります。

そして、12月に一次審査を実施し、5者程度に絞り、来年2月に二次審査を行い、最優秀提案者を選びます。今年度末には、設計事業者と契約を締結する予定です。

（スポーツコンベンションセンター設計業務公募型プロポーザル審査会 古谷誠章 委員長）

「いろいろな設計者がいるが、経験や知恵やアイデアを持って、この場所にふさわしい優れた作品が寄せられたらいい」

公募資料は来月7日の公告に合わせて、県のホームページに公開される予定です。

