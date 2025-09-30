電気工事などを請け負う九電工は、10月1日から社名を「クラフティア」に変更します。社名変更を前に9月30日、新しいロゴの除幕式が行われ、新たな作業服もお披露目されました。

福岡市・天神のワン・フクオカ・ビルディングに、ことし5月に本社を移転した九電工。九州以外からの受注の増加や事業の拡大に伴い、社名を「クラフティア」に変更します。



クラフティアの「K」は九州や九電工の頭文字で、九州発の歴史や、九電工の思いを受け継ぎながら、技術を革新・実行するとの思いが込められています。





KRAFTIA（クラフティア）K＝九州・九電工CRAFT＝技術・技能・技巧I＝革新・イノベーションA＝実行・アクション新たなロゴは、頭文字の「K」をモチーフに「未来へと続いていく道」を表現したとしています。

新たな作業服もお披露目しました。これまでのデザインを踏襲しつつ、伸縮性や通気性などを向上させたほか、体型や業務に合わせてズボンを3種類から選べるようにしたということです。



石橋和幸社長は「ことしは創業80年の節目で、社名変更となりモチベーションも上がっている。さらなる飛躍を目指したい」と話しています。