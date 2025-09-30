「SMILE-UP.」被害補償の状況などを報告 申告者1032人、566人が補償内容に同意し561人に支払い【9月30日現在】
「SMILE-UP.」は30日、公式サイトを通じて、故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償状況などについて報告。同日時点で補償受付窓口に申告をしたのは、1032人で、すでに補償金を支払ったのは561人とした。
同社は、申告者1032人から複数回の連絡しても返信がない234人を除く、798人のうち796人について、被害者救済委員会から補償内容を通知（572人）、または、同社より補償を行わない旨を連絡（224人）したと伝えた。また、被害者救済委員会から補償内容を通知した人（572人）のうち、566人が補償内容に同意し、うち561人に補償金を支払ったと報告した。
同日の時点では、2人が在籍実績の確認や被害者救済委員会によるヒアリングなどの手続中とし、そのうち、被害者救済委員会において補償内容を算定するための手続中の人が1人、その他在籍実績の確認等の手続中の人は1人と発表した。
