フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。夫「バナナマン」日村勇紀（53）と結婚して良かったと思うことを明かした。

この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目となる元K―1世界王者でタレントの魔裟斗、妻でタレント・女優の矢沢心夫妻、今年7月に結婚したばかりのK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊、タレントの川口葵夫妻が出演した。

2組の夫婦を対象し、妻が思っていることを夫が当てる「以心伝心クイズ」を実施。「旦那様と結婚して良かったところは？」という質問にも挑戦した。

そんな中、「ハライチ」澤部佑から「神田さんは？」と同じ質問をぶるけられた神田は「私？夫？あー、楽しいですね、毎日」ときっぱり。「楽しいです、おかげさまで」と続け、スタジオから「あ〜素敵」「素晴らしいですね」の声が上がった。

神田は「澤部さんは？」と質問。澤部は「私も、でも楽しい。まあ、全部やってくれるから。棚作るのとかもうちは俺じゃないですから。奥さんが全部やってくれる」と告白。「電球変えるのぐらいですね。棚、椅子とか、配線とか全部やってくれる」と話した。

神田は2018年4月に日村と結婚した。