È¯ÅÅÂç¼êJERA¡¢²ÐÎÏ5´ðÇÑ»ß¡¡ÀßÈ÷Ï·µà²½¡¢¿·Àß¤ä¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¤â
¡¡¹ñÆâÈ¯ÅÅÂç¼ê¤ÎJERA¡Ê¥¸¥§¥é¡Ë¤Ï30Æü¡¢¹ñÆâ¤Î²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê5´ð¡Ê·×325Ëü4Àé¥¥í¥ï¥Ã¥È¡Ë¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Î¤¿¤á¡£´û¤ËÄ¹´üÄä»ßÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÂåÂØ¤È¤·¤Æ¿·Àß¤ä¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¡Ê·ú¤ÆÂØ¤¨¡Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÑ»ß¤·¤¿¤Î¤Ï»Ðºê²ÐÎÏ5¡¢6¹æµ¡¡ÊÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¡Ë¡¢Âµ¥±±º²ÐÎÏ1¹æµ¡¡ÊÀéÍÕ¸©Âµ¥±±º»Ô¡Ë¡¢ÃÎÂ¿²ÐÎÏ5¹æµ¡¡Ê°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿»Ô¡Ë¡¢¹Ìî²ÐÎÏ2¹æµ¡¡ÊÊ¡Åç¸©¹ÌîÄ®¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤â1970¡Á80Ç¯Âå¤Ë²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¸Å¤¤ÀßÈ÷¤Ç¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë·×²èÅª¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ðºê²ÐÎÏ¤Ï23Ç¯¤Ë¿·1¡Á3¹æµ¡¤¬²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¡£