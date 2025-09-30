恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していたブロガーの桃が29日に自身のアメブロを更新。長男が目のトラブルで急遽眼科を受診したことを明かした。

【映像】桃、左目の先天性眼瞼下垂症の手術から半年経った次男の姿

この日、桃は長男について「昨日砂場で砂に目が入っちゃった件、公園で洗い流して、今日の朝、保育園に出かけるまでの間はいつも通り目を開けて普通に笑って過ごしてたんだけど…」（原文ママ）と前日の出来事を説明。しかし「出かける直前!!本当に直前に急にまた痛み始めたみたいで…急遽眼科へ!!」と症状が悪化したことを報告した。

続けて「とにかく、保育園に行く前に異変に気付けてよかった…」と安堵した様子で述べ「しかも1人目の患者になれたので、待ち時間ゼロで助かった…」とコメント。眼科での処置について「最初に麻酔の点眼をしてくれて、そっからまぶたをひっくり返して、目の裏を見てくれました」と説明した。

その後「そしたらありました…すんごい細かい砂が…!!そして、ほそーいピンセットみたいなものでとってもらえました…!!」と無事に砂が取り除かれたことを報告。「本当に眼科にいけてよかった」「無事、おめめ復活!!!」とつづった。

また「ちょっとだけ目の中傷付いちゃったみたいなので、点眼のお薬処方してもらいました…!!!」と明かし、最後に「あーーー、お医者様、さまさまです」「みんな、砂は侮れないから本当気をつけて」とつづり、ブログを締めくくった。