【グラビア】表紙と巻頭は蓬莱 舞さん！「週刊FLASH 10月14日号」本日発売！
【週刊FLASH 10月14日号】 9月30日発売 価格：550円
「週刊FLASH」9月30日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
光文社は「週刊FLASH 10月14日号」を9月30日に発売した。価格は550円。
表紙と巻頭カラーは、「制コレ22」のグランプリ蓬莱 舞さん。19歳のフレッシュさの中にも、儚げな雰囲気を感じる水着グラビアを披露している。
女優として数々の映画、ドラマに出演するほか、「NHK高校講座 地学基礎」にMCとしてレギュラー出演中の入来茉里さんは1年ぶりに「FLASH」に登場。35歳の節目を迎え、大人の色気を感じさせる撮り下ろしを7ページにわたって披露している。
レースクイーンやラウンドガールなどとして活動する蒼山 怜さんは「FLASH」での初グラビアに挑戦。身長174cmにHカップのバストという異次元のプロポーションを披露している。Gカップのプロポーションで人気の三田悠貴さん、怪談士などにも活動の幅を広げている鹿目 凛さん、伝説のセクシー女優として語り継がれる高橋しょう子さんらが登場している。【蓬莱 舞さん】
蓬莱 舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一【入来茉里さん】
入来茉里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ【蒼山 怜さん】
蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄
「FLASHデジタル写真集 蒼山 怜 The perfect woman」蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄【古畑奈和さん】
三田悠貴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Nachos【鹿目 凛さん】
鹿目 凛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一
「FLASHデジタル写真集 鹿目 凛 夏の幻に魅せられて」鹿目 凛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一【高橋しょう子さん】
高橋しょう子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷 貫