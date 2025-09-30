【週刊FLASH 10月14日号】 9月30日発売 価格：550円

「週刊FLASH」9月30日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は「週刊FLASH 10月14日号」を9月30日に発売した。価格は550円。

表紙と巻頭カラーは、「制コレ22」のグランプリ蓬莱 舞さん。19歳のフレッシュさの中にも、儚げな雰囲気を感じる水着グラビアを披露している。

女優として数々の映画、ドラマに出演するほか、「NHK高校講座 地学基礎」にMCとしてレギュラー出演中の入来茉里さんは1年ぶりに「FLASH」に登場。35歳の節目を迎え、大人の色気を感じさせる撮り下ろしを7ページにわたって披露している。

レースクイーンやラウンドガールなどとして活動する蒼山 怜さんは「FLASH」での初グラビアに挑戦。身長174cmにHカップのバストという異次元のプロポーションを披露している。Gカップのプロポーションで人気の三田悠貴さん、怪談士などにも活動の幅を広げている鹿目 凛さん、伝説のセクシー女優として語り継がれる高橋しょう子さんらが登場している。

蓬莱 舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

入来茉里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

「FLASHデジタル写真集 蒼山 怜 The perfect woman」蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

三田悠貴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Nachos

鹿目 凛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

「FLASHデジタル写真集 鹿目 凛 夏の幻に魅せられて」鹿目 凛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

高橋しょう子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷 貫