古巣チェルシー戦に臨むモウリーニョ監督「敵意を感じることはない」
ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節チェルシー戦を前に、古巣への思いを語った。イギリス『ザ・サン』が伝えている。
モウリーニョ監督は2004年から2007年までチェルシーを率い、プレミアリーグ2連覇や2度のリーグカップ制覇、FAカップ優勝など数々のタイトルを獲得。2013年から2015年までの第2次政権で再びプレミアリーグを制し、同じシーズンにリーグ杯も制覇した。
ポルトガル人指揮官は、今も自身がチェルシーの“スペシャル・ワン”だと強調。スタンフォード・ブリッジで迎える古巣戦に向け、感傷的にはならないと話した。
「すでにトッテナム、マンチェスター・ユナイテッド、インテルを率いてここで戦った。90分間はどこで誰と戦っているかなんて考えなかった。今、私は青ではない⋯⋯赤だ。そして勝ちたい。ロンドンに住んでいて、毎日のようにここを通っているので、特別な感情はない。これが4度目の凱旋になるが、敵意を感じることはない」
また、チェルシーとの関係については「私はいつまでもブルーだ。彼らは私の歴史の一部であり、私は彼らの歴史の一部だ。私はチェルシーをより大きなクラブにし、彼らは私をより大きな存在にしてくれた。『青ではない』と言うのは、自分が今やるべき仕事の話だ。こうした写真を残してくれるクラブは多くない。過去を恐れるように写真を消してしまうクラブもあるが、チェルシーはそうではない」と述べた。
リーグフェーズ第1節でチェルシーはバイエルンに1-3、ベンフィカはカラバフに2-3で敗戦。互いに初白星を目指す一戦となる。
モウリーニョ監督は2004年から2007年までチェルシーを率い、プレミアリーグ2連覇や2度のリーグカップ制覇、FAカップ優勝など数々のタイトルを獲得。2013年から2015年までの第2次政権で再びプレミアリーグを制し、同じシーズンにリーグ杯も制覇した。
「すでにトッテナム、マンチェスター・ユナイテッド、インテルを率いてここで戦った。90分間はどこで誰と戦っているかなんて考えなかった。今、私は青ではない⋯⋯赤だ。そして勝ちたい。ロンドンに住んでいて、毎日のようにここを通っているので、特別な感情はない。これが4度目の凱旋になるが、敵意を感じることはない」
また、チェルシーとの関係については「私はいつまでもブルーだ。彼らは私の歴史の一部であり、私は彼らの歴史の一部だ。私はチェルシーをより大きなクラブにし、彼らは私をより大きな存在にしてくれた。『青ではない』と言うのは、自分が今やるべき仕事の話だ。こうした写真を残してくれるクラブは多くない。過去を恐れるように写真を消してしまうクラブもあるが、チェルシーはそうではない」と述べた。
リーグフェーズ第1節でチェルシーはバイエルンに1-3、ベンフィカはカラバフに2-3で敗戦。互いに初白星を目指す一戦となる。